maxBTC (MAXBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 42,866 $ 42,866 $ 42,866 24u laag $ 163,695 $ 163,695 $ 163,695 24u hoog 24u laag $ 42,866$ 42,866 $ 42,866 24u hoog $ 163,695$ 163,695 $ 163,695 Hoogste prijs ooit $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Laagste prijs $ 42,866$ 42,866 $ 42,866 Prijswijziging (1u) -37.33% Prijswijziging (1D) -2.19% Prijswijziging (7D) -9.75% Prijswijziging (7D) -9.75%

maxBTC (MAXBTC) real-time prijs is $102,583. De afgelopen 24 uur werd er MAXBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 42,866 en een hoogtepunt van $ 163,695, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAXBTC hoogste prijs aller tijden is $ 172,696, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 42,866 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAXBTC met -37.33% veranderd in het afgelopen uur, -2.19% in de afgelopen 24 uur en -9.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

maxBTC (MAXBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 205.17K$ 205.17K $ 205.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 205.17K$ 205.17K $ 205.17K Circulerende voorraad 2.00 2.00 2.00 Totale voorraad 2.0 2.0 2.0

De huidige marktkapitalisatie van maxBTC is $ 205.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAXBTC is 2.00, met een totale voorraad van 2.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 205.17K.