Matrixdock Gold (XAUM) Informatie Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Officiële website: https://www.matrixdock.com/xaum

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Matrixdock Gold (XAUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.72M $ 56.72M $ 56.72M Totale voorraad: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Circulerende voorraad: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.72M $ 56.72M $ 56.72M Hoogste ooit: $ 3,832.44 $ 3,832.44 $ 3,832.44 Laagste ooit: $ 2,563.55 $ 2,563.55 $ 2,563.55 Huidige prijs: $ 3,803.8 $ 3,803.8 $ 3,803.8 Meer informatie over Matrixdock Gold (XAUM) prijs

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Matrixdock Gold (XAUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XAUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XAUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XAUM begrijpt, kun je de live prijs van XAUM token verkennen!

