Matrix Labs (MATRIX) Informatie "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Officiële website: https://www.matrixswap.io/

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Matrix Labs (MATRIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.72K $ 36.72K $ 36.72K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.26K $ 108.26K $ 108.26K Hoogste ooit: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00108203 $ 0.00108203 $ 0.00108203 Meer informatie over Matrix Labs (MATRIX) prijs

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Matrix Labs (MATRIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MATRIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MATRIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MATRIX begrijpt, kun je de live prijs van MATRIX token verkennen!

