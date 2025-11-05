Matr1x (MAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00490657 $ 0.00490657 $ 0.00490657 24u laag $ 0.00711331 $ 0.00711331 $ 0.00711331 24u hoog 24u laag $ 0.00490657$ 0.00490657 $ 0.00490657 24u hoog $ 0.00711331$ 0.00711331 $ 0.00711331 Hoogste prijs ooit $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Laagste prijs $ 0.00490657$ 0.00490657 $ 0.00490657 Prijswijziging (1u) -1.24% Prijswijziging (1D) +0.60% Prijswijziging (7D) -26.61% Prijswijziging (7D) -26.61%

Matr1x (MAX) real-time prijs is $0.00546571. De afgelopen 24 uur werd er MAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00490657 en een hoogtepunt van $ 0.00711331, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAX hoogste prijs aller tijden is $ 0.474276, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00490657 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAX met -1.24% veranderd in het afgelopen uur, +0.60% in de afgelopen 24 uur en -26.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Matr1x (MAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Circulerende voorraad 151.35M 151.35M 151.35M Totale voorraad 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Matr1x is $ 1.05M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAX is 151.35M, met een totale voorraad van 800000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.55M.