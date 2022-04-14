Mato The Mouse (MATO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mato The Mouse (MATO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mato The Mouse (MATO) Informatie Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history. Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history. Officiële website: https://matothemouse.site/ Koop nu MATO!

Mato The Mouse (MATO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mato The Mouse (MATO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.74K $ 39.74K $ 39.74K Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.74K $ 39.74K $ 39.74K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mato The Mouse (MATO) prijs

Mato The Mouse (MATO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mato The Mouse (MATO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MATO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MATO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MATO begrijpt, kun je de live prijs van MATO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MATO Wil je weten waar je MATO naartoe gaat? Onze MATO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MATO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!