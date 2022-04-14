MATES (MATES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MATES (MATES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MATES (MATES) Informatie The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Officiële website: https://www.moemate.io/ Whitepaper: https://moemate.io/whatsup

MATES (MATES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MATES (MATES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Totale voorraad: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Circulerende voorraad: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Hoogste ooit: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MATES (MATES) prijs

MATES (MATES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MATES (MATES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MATES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MATES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MATES begrijpt, kun je de live prijs van MATES token verkennen!

Prijsvoorspelling van MATES Wil je weten waar je MATES naartoe gaat? Onze MATES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MATES token!

