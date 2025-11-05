Matchy ($MATCHY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) -2.57% Prijswijziging (7D) -44.38% Prijswijziging (7D) -44.38%

Matchy ($MATCHY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $MATCHY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $MATCHY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $MATCHY met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -2.57% in de afgelopen 24 uur en -44.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Matchy ($MATCHY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.18K$ 62.18K $ 62.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 62.18K$ 62.18K $ 62.18K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

De huidige marktkapitalisatie van Matchy is $ 62.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $MATCHY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999997307.060396. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 62.18K.