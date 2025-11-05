BeursDEX+
De live Matchy prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime $MATCHY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $MATCHY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over $MATCHY

$MATCHY Prijsinformatie

Wat is $MATCHY

$MATCHY officiële website

$MATCHY tokenomie

$MATCHY Prijsvoorspelling

Matchy logo

Matchy Prijs ($MATCHY)

Niet genoteerd

1 $MATCHY naar USD live prijs:

--
----
-2.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Matchy ($MATCHY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:35 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-2.57%

-44.38%

-44.38%

Matchy ($MATCHY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $MATCHY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $MATCHY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $MATCHY met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -2.57% in de afgelopen 24 uur en -44.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Matchy ($MATCHY) Marktinformatie

$ 62.18K
$ 62.18K$ 62.18K

--
----

$ 62.18K
$ 62.18K$ 62.18K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

De huidige marktkapitalisatie van Matchy is $ 62.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $MATCHY is 1000.00M, met een totale voorraad van 999997307.060396. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 62.18K.

Matchy ($MATCHY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Matchy naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Matchy naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Matchy naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Matchy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.57%
30 dagen$ 0-67.89%
60 dagen$ 0-84.90%
90 dagen$ 0--

Wat is Matchy ($MATCHY)?

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Matchy ($MATCHY) hulpbron

Officiële website

Matchy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Matchy ($MATCHY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Matchy ($MATCHY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Matchy te bekijken.

Bekijk nu de Matchy prijsvoorspelling !

$MATCHY naar lokale valuta's

Matchy ($MATCHY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Matchy ($MATCHY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van $MATCHY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Matchy ($MATCHY)

Hoeveel is Matchy ($MATCHY) vandaag waard?
De live $MATCHY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige $MATCHY naar USD prijs?
De huidige prijs van $MATCHY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Matchy?
De marktkapitalisatie van $MATCHY is $ 62.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van $MATCHY?
De circulerende voorraad van $MATCHY is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van $MATCHY?
$MATCHY bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van $MATCHY?
$MATCHY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van $MATCHY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van $MATCHY is -- USD.
Zal $MATCHY dit jaar hoger gaan?
$MATCHY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de $MATCHY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:35 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

