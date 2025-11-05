Mastercard xStock (MAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 549.64 $ 549.64 $ 549.64 24u laag $ 554.86 $ 554.86 $ 554.86 24u hoog 24u laag $ 549.64$ 549.64 $ 549.64 24u hoog $ 554.86$ 554.86 $ 554.86 Hoogste prijs ooit $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Laagste prijs $ 540.17$ 540.17 $ 540.17 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) +0.63% Prijswijziging (7D) -1.81% Prijswijziging (7D) -1.81%

Mastercard xStock (MAX) real-time prijs is $553.73. De afgelopen 24 uur werd er MAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 549.64 en een hoogtepunt van $ 554.86, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAX hoogste prijs aller tijden is $ 616.08, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 540.17 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAX met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +0.63% in de afgelopen 24 uur en -1.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mastercard xStock (MAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 163.28K$ 163.28K $ 163.28K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.66M$ 11.66M $ 11.66M Circulerende voorraad 294.76 294.76 294.76 Totale voorraad 21,050.41894800876 21,050.41894800876 21,050.41894800876

De huidige marktkapitalisatie van Mastercard xStock is $ 163.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAX is 294.76, met een totale voorraad van 21050.41894800876. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.66M.