De live Massa Bridged BTC prijs vandaag is 103,065 USD. Volg realtime WBTC.E naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WBTC.E prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Massa Bridged BTC Prijs (WBTC.E)

1 WBTC.E naar USD live prijs:

$103,065
$103,065$103,065
-5.20%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Massa Bridged BTC (WBTC.E) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:17 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 102,910
$ 102,910$ 102,910
24u laag
$ 109,617
$ 109,617$ 109,617
24u hoog

$ 102,910
$ 102,910$ 102,910

$ 109,617
$ 109,617$ 109,617

$ 212,430
$ 212,430$ 212,430

$ 95,551
$ 95,551$ 95,551

-0.02%

-5.28%

-7.36%

-7.36%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) real-time prijs is $103,065. De afgelopen 24 uur werd er WBTC.E verhandeld tussen een laagtepunt van $ 102,910 en een hoogtepunt van $ 109,617, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WBTC.E hoogste prijs aller tijden is $ 212,430, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 95,551 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WBTC.E met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.28% in de afgelopen 24 uur en -7.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Marktinformatie

$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K

--
----

$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K

0.20
0.20 0.20

0.2
0.2 0.2

De huidige marktkapitalisatie van Massa Bridged BTC is $ 20.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WBTC.E is 0.20, met een totale voorraad van 0.2. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.61K.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Massa Bridged BTC naar USD $ -5,749.1082426757.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Massa Bridged BTC naar USD $ -15,622.7369910000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Massa Bridged BTC naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Massa Bridged BTC naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5,749.1082426757-5.28%
30 dagen$ -15,622.7369910000-15.15%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Massa Bridged BTC (WBTC.E)?

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) hulpbron

Officiële website

Massa Bridged BTC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Massa Bridged BTC (WBTC.E) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Massa Bridged BTC (WBTC.E) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Massa Bridged BTC te bekijken.

Bekijk nu de Massa Bridged BTC prijsvoorspelling !

WBTC.E naar lokale valuta's

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Massa Bridged BTC (WBTC.E) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WBTC.E token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Hoeveel is Massa Bridged BTC (WBTC.E) vandaag waard?
De live WBTC.E prijs in USD is 103,065 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WBTC.E naar USD prijs?
De huidige prijs van WBTC.E naar USD is $ 103,065. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Massa Bridged BTC?
De marktkapitalisatie van WBTC.E is $ 20.61K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WBTC.E?
De circulerende voorraad van WBTC.E is 0.20 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WBTC.E?
WBTC.E bereikte een ATH-prijs van 212,430 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WBTC.E?
WBTC.E zag een ATL-prijs van 95,551 USD.
Wat is het handelsvolume van WBTC.E?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WBTC.E is -- USD.
Zal WBTC.E dit jaar hoger gaan?
WBTC.E kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WBTC.E prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:17 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

