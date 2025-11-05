Massa Bridged BTC (WBTC.E) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 102,910 24u hoog $ 109,617 Hoogste prijs ooit $ 212,430 Laagste prijs $ 95,551 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -5.28% Prijswijziging (7D) -7.36%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) real-time prijs is $103,065. De afgelopen 24 uur werd er WBTC.E verhandeld tussen een laagtepunt van $ 102,910 en een hoogtepunt van $ 109,617, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WBTC.E hoogste prijs aller tijden is $ 212,430, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 95,551 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WBTC.E met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.28% in de afgelopen 24 uur en -7.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.61K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.61K Circulerende voorraad 0.20 Totale voorraad 0.2

De huidige marktkapitalisatie van Massa Bridged BTC is $ 20.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WBTC.E is 0.20, met een totale voorraad van 0.2. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.61K.