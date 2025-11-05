Mashida (MSHD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01049468 $ 0.01049468 $ 0.01049468 24u laag $ 0.01228699 $ 0.01228699 $ 0.01228699 24u hoog 24u laag $ 0.01049468$ 0.01049468 $ 0.01049468 24u hoog $ 0.01228699$ 0.01228699 $ 0.01228699 Hoogste prijs ooit $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Laagste prijs $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Prijswijziging (1u) +0.42% Prijswijziging (1D) -7.10% Prijswijziging (7D) -31.03% Prijswijziging (7D) -31.03%

Mashida (MSHD) real-time prijs is $0.0111925. De afgelopen 24 uur werd er MSHD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01049468 en een hoogtepunt van $ 0.01228699, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSHD hoogste prijs aller tijden is $ 0.02299756, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0057113 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSHD met +0.42% veranderd in het afgelopen uur, -7.10% in de afgelopen 24 uur en -31.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mashida (MSHD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 111.94M$ 111.94M $ 111.94M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 111.94M$ 111.94M $ 111.94M Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mashida is $ 111.94M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSHD is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 111.94M.