BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live mascot of the trenches prijs vandaag is 0.00017937 USD. Volg realtime RUG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RUG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live mascot of the trenches prijs vandaag is 0.00017937 USD. Volg realtime RUG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RUG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RUG

RUG Prijsinformatie

Wat is RUG

RUG officiële website

RUG tokenomie

RUG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

mascot of the trenches logo

mascot of the trenches Prijs (RUG)

Niet genoteerd

1 RUG naar USD live prijs:

$0.00018028
$0.00018028$0.00018028
-18.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
mascot of the trenches (RUG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:09 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00017665
$ 0.00017665$ 0.00017665
24u laag
$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225
24u hoog

$ 0.00017665
$ 0.00017665$ 0.00017665

$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225

$ 0.00055759
$ 0.00055759$ 0.00055759

$ 0.00001857
$ 0.00001857$ 0.00001857

-1.01%

-18.74%

+35.88%

+35.88%

mascot of the trenches (RUG) real-time prijs is $0.00017937. De afgelopen 24 uur werd er RUG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017665 en een hoogtepunt van $ 0.0002225, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00055759, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001857 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUG met -1.01% veranderd in het afgelopen uur, -18.74% in de afgelopen 24 uur en +35.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

mascot of the trenches (RUG) Marktinformatie

$ 180.00K
$ 180.00K$ 180.00K

--
----

$ 180.00K
$ 180.00K$ 180.00K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,519.53526
999,111,519.53526 999,111,519.53526

De huidige marktkapitalisatie van mascot of the trenches is $ 180.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUG is 999.11M, met een totale voorraad van 999111519.53526. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 180.00K.

mascot of the trenches (RUG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van mascot of the trenches naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van mascot of the trenches naar USD $ +0.0006659261.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van mascot of the trenches naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van mascot of the trenches naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-18.74%
30 dagen$ +0.0006659261+371.26%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is mascot of the trenches (RUG)?

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

mascot of the trenches (RUG) hulpbron

Officiële website

mascot of the trenches Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal mascot of the trenches (RUG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je mascot of the trenches (RUG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor mascot of the trenches te bekijken.

Bekijk nu de mascot of the trenches prijsvoorspelling !

RUG naar lokale valuta's

mascot of the trenches (RUG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van mascot of the trenches (RUG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RUG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over mascot of the trenches (RUG)

Hoeveel is mascot of the trenches (RUG) vandaag waard?
De live RUG prijs in USD is 0.00017937 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RUG naar USD prijs?
De huidige prijs van RUG naar USD is $ 0.00017937. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van mascot of the trenches?
De marktkapitalisatie van RUG is $ 180.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RUG?
De circulerende voorraad van RUG is 999.11M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RUG?
RUG bereikte een ATH-prijs van 0.00055759 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RUG?
RUG zag een ATL-prijs van 0.00001857 USD.
Wat is het handelsvolume van RUG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RUG is -- USD.
Zal RUG dit jaar hoger gaan?
RUG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RUG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:16:09 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,116.34
$103,116.34$103,116.34

-0.06%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

-4.28%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9721
$0.9721$0.9721

+30.04%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,116.34
$103,116.34$103,116.34

-0.06%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

-4.28%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2569
$2.2569$2.2569

-1.10%

Solana logo

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.78%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16606
$0.16606$0.16606

+1.29%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03785
$0.03785$0.03785

+51.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2150
$0.2150$0.2150

+330.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2300
$0.2300$0.2300

+251.14%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049055
$0.0000000049055$0.0000000049055

+250.34%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008834
$0.000008834$0.000008834

+131.43%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$170.09
$170.09$170.09

+106.74%