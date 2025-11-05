mascot of the trenches (RUG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00017665 $ 0.00017665 $ 0.00017665 24u laag $ 0.0002225 $ 0.0002225 $ 0.0002225 24u hoog 24u laag $ 0.00017665$ 0.00017665 $ 0.00017665 24u hoog $ 0.0002225$ 0.0002225 $ 0.0002225 Hoogste prijs ooit $ 0.00055759$ 0.00055759 $ 0.00055759 Laagste prijs $ 0.00001857$ 0.00001857 $ 0.00001857 Prijswijziging (1u) -1.01% Prijswijziging (1D) -18.74% Prijswijziging (7D) +35.88% Prijswijziging (7D) +35.88%

mascot of the trenches (RUG) real-time prijs is $0.00017937. De afgelopen 24 uur werd er RUG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017665 en een hoogtepunt van $ 0.0002225, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00055759, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001857 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUG met -1.01% veranderd in het afgelopen uur, -18.74% in de afgelopen 24 uur en +35.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

mascot of the trenches (RUG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 180.00K$ 180.00K $ 180.00K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 180.00K$ 180.00K $ 180.00K Circulerende voorraad 999.11M 999.11M 999.11M Totale voorraad 999,111,519.53526 999,111,519.53526 999,111,519.53526

De huidige marktkapitalisatie van mascot of the trenches is $ 180.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUG is 999.11M, met een totale voorraad van 999111519.53526. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 180.00K.