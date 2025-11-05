Marvin The Robot (MARVIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00415233 24u hoog $ 0.00470127 Hoogste prijs ooit $ 0.00637845 Laagste prijs $ 0.00415233 Prijswijziging (1u) -0.24% Prijswijziging (1D) -5.08% Prijswijziging (7D) -14.20%

Marvin The Robot (MARVIN) real-time prijs is $0.0044486. De afgelopen 24 uur werd er MARVIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00415233 en een hoogtepunt van $ 0.00470127, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARVIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00637845, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00415233 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARVIN met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -5.08% in de afgelopen 24 uur en -14.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 35.29K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 42.06K Circulerende voorraad 7.95M Totale voorraad 9,472,220.0

De huidige marktkapitalisatie van Marvin The Robot is $ 35.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARVIN is 7.95M, met een totale voorraad van 9472220.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.06K.