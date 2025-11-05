BeursDEX+
De live Marvin The Robot prijs vandaag is 0.0044486 USD. Volg realtime MARVIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MARVIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MARVIN

MARVIN Prijsinformatie

Wat is MARVIN

MARVIN officiële website

MARVIN tokenomie

MARVIN Prijsvoorspelling

Marvin The Robot Prijs (MARVIN)

Niet genoteerd

1 MARVIN naar USD live prijs:

$0.0044486
$0.0044486
-5.00%1D
Marvin The Robot (MARVIN) live prijsgrafiek
Marvin The Robot (MARVIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.24%

-5.08%

-14.20%

-14.20%

Marvin The Robot (MARVIN) real-time prijs is $0.0044486. De afgelopen 24 uur werd er MARVIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00415233 en een hoogtepunt van $ 0.00470127, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARVIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00637845, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00415233 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARVIN met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -5.08% in de afgelopen 24 uur en -14.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Marvin The Robot is $ 35.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARVIN is 7.95M, met een totale voorraad van 9472220.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.06K.

Marvin The Robot (MARVIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Marvin The Robot naar USD $ -0.000238373378962528.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Marvin The Robot naar USD $ -0.0011857120.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Marvin The Robot naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Marvin The Robot naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000238373378962528-5.08%
30 dagen$ -0.0011857120-26.65%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Marvin The Robot (MARVIN)?

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Marvin The Robot (MARVIN) hulpbron

Officiële website

Marvin The Robot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Marvin The Robot (MARVIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Marvin The Robot (MARVIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Marvin The Robot te bekijken.

Bekijk nu de Marvin The Robot prijsvoorspelling !

MARVIN naar lokale valuta's

Marvin The Robot (MARVIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Marvin The Robot (MARVIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MARVIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Marvin The Robot (MARVIN)

Hoeveel is Marvin The Robot (MARVIN) vandaag waard?
De live MARVIN prijs in USD is 0.0044486 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MARVIN naar USD prijs?
De huidige prijs van MARVIN naar USD is $ 0.0044486. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Marvin The Robot?
De marktkapitalisatie van MARVIN is $ 35.29K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MARVIN?
De circulerende voorraad van MARVIN is 7.95M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MARVIN?
MARVIN bereikte een ATH-prijs van 0.00637845 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MARVIN?
MARVIN zag een ATL-prijs van 0.00415233 USD.
Wat is het handelsvolume van MARVIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MARVIN is -- USD.
Zal MARVIN dit jaar hoger gaan?
MARVIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MARVIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Marvin The Robot (MARVIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

