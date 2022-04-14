Marvin Inu (MARVIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Marvin Inu (MARVIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Marvin Inu (MARVIN) Informatie Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment Big Growth Potential Dynamic Mechanism Global Community Exciting Events Elon's Favorite Pup Stray Dog Rescue Fund Officiële website: https://marvincoin.com/ Koop nu MARVIN!

Marvin Inu (MARVIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Marvin Inu (MARVIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 262.12K $ 262.12K $ 262.12K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 262.12K $ 262.12K $ 262.12K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Marvin Inu (MARVIN) prijs

Marvin Inu (MARVIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Marvin Inu (MARVIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARVIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARVIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARVIN begrijpt, kun je de live prijs van MARVIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van MARVIN Wil je weten waar je MARVIN naartoe gaat? Onze MARVIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MARVIN token!

