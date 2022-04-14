Marv (MARV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Marv (MARV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Marv (MARV) Informatie Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin. Officiële website: https://marv.vip/ Koop nu MARV!

Marv (MARV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Marv (MARV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 161.41K $ 161.41K $ 161.41K Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 161.41K $ 161.41K $ 161.41K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Marv (MARV) prijs

Marv (MARV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Marv (MARV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARV begrijpt, kun je de live prijs van MARV token verkennen!

