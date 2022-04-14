Marutaro (MARU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Marutaro (MARU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Marutaro (MARU) Informatie Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed's charm and the internet's fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Officiële website: https://marueth.xyz/

Marutaro (MARU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Marutaro (MARU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 97.79K $ 97.79K $ 97.79K Totale voorraad: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Circulerende voorraad: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.79K $ 97.79K $ 97.79K Hoogste ooit: $ 0.00334656 $ 0.00334656 $ 0.00334656 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023245 $ 0.00023245 $ 0.00023245 Meer informatie over Marutaro (MARU) prijs

Marutaro (MARU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Marutaro (MARU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARU begrijpt, kun je de live prijs van MARU token verkennen!

Prijsvoorspelling van MARU Wil je weten waar je MARU naartoe gaat? Onze MARU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MARU token!

