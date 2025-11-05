Martin (MARTIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.88% Prijswijziging (1D) -5.17% Prijswijziging (7D) -21.84%

Martin (MARTIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MARTIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARTIN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARTIN met -0.88% veranderd in het afgelopen uur, -5.17% in de afgelopen 24 uur en -21.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Martin (MARTIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.79K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 18.79K Circulerende voorraad 1,000.00T Totale voorraad 1.0e+15

De huidige marktkapitalisatie van Martin is $ 18.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARTIN is 1,000.00T, met een totale voorraad van 1.0e+15. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.79K.