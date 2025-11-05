MarsMi (MARSMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.059503 24u hoog $ 0.065727 Hoogste prijs ooit $ 0.187525 Laagste prijs $ 0.059503 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) -0.35% Prijswijziging (7D) -36.34%

MarsMi (MARSMI) real-time prijs is $0.062715. De afgelopen 24 uur werd er MARSMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.059503 en een hoogtepunt van $ 0.065727, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARSMI hoogste prijs aller tijden is $ 0.187525, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.059503 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARSMI met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, -0.35% in de afgelopen 24 uur en -36.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MarsMi (MARSMI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 62.71M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 62.71M Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 999,999,992.295692

De huidige marktkapitalisatie van MarsMi is $ 62.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARSMI is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999992.295692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 62.71M.