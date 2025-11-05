Marscoin (MARS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00668789$ 0.00668789 $ 0.00668789 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) +2.17% Prijswijziging (7D) -18.89% Prijswijziging (7D) -18.89%

Marscoin (MARS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MARS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00668789, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARS met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, +2.17% in de afgelopen 24 uur en -18.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marscoin (MARS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 141.68K$ 141.68K $ 141.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 141.68K$ 141.68K $ 141.68K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Marscoin is $ 141.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 141.68K.