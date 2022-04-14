Mars Ecosystem (XMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mars Ecosystem (XMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mars Ecosystem (XMS) Informatie Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Officiële website: https://marsdao.finance/

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mars Ecosystem (XMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 308.73K $ 308.73K $ 308.73K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 666.76M $ 666.76M $ 666.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 463.03K $ 463.03K $ 463.03K Hoogste ooit: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046303 $ 0.00046303 $ 0.00046303 Meer informatie over Mars Ecosystem (XMS) prijs

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mars Ecosystem (XMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XMS begrijpt, kun je de live prijs van XMS token verkennen!

