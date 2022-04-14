MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Informatie The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 406.10K $ 406.10K $ 406.10K Totale voorraad: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Circulerende voorraad: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 406.10K $ 406.10K $ 406.10K Hoogste ooit: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 Laagste ooit: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Huidige prijs: $ 0.04753989 $ 0.04753989 $ 0.04753989 Meer informatie over MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) prijs

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MVTT10F tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MVTT10F tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MVTT10F begrijpt, kun je de live prijs van MVTT10F token verkennen!

