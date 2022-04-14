MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Informatie The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://app.reserve.org/ Koop nu MVDA25!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.51K $ 18.51K $ 18.51K Totale voorraad: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Circulerende voorraad: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.51K $ 18.51K $ 18.51K Hoogste ooit: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 Laagste ooit: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Huidige prijs: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 Meer informatie over MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) prijs

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MVDA25 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MVDA25 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MVDA25 begrijpt, kun je de live prijs van MVDA25 token verkennen!

Prijsvoorspelling van MVDA25 Wil je weten waar je MVDA25 naartoe gaat? Onze MVDA25 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MVDA25 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!