Market Stalker (STLKR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00152453 $ 0.00152453 $ 0.00152453 24u laag $ 0.0017955 $ 0.0017955 $ 0.0017955 24u hoog 24u laag $ 0.00152453$ 0.00152453 $ 0.00152453 24u hoog $ 0.0017955$ 0.0017955 $ 0.0017955 Hoogste prijs ooit $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Laagste prijs $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -1.18% Prijswijziging (7D) -17.09% Prijswijziging (7D) -17.09%

Market Stalker (STLKR) real-time prijs is $0.00176714. De afgelopen 24 uur werd er STLKR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00152453 en een hoogtepunt van $ 0.0017955, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STLKR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00491883, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00046084 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STLKR met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -1.18% in de afgelopen 24 uur en -17.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Market Stalker (STLKR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 176.71K$ 176.71K $ 176.71K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 176.71K$ 176.71K $ 176.71K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Market Stalker is $ 176.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STLKR is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 176.71K.