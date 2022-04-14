Market Making Pro (MMPRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Market Making Pro (MMPRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Market Making Pro (MMPRO) Informatie MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Market Making Pro (MMPRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 717.12K $ 717.12K $ 717.12K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 778.79K $ 778.79K $ 778.79K Hoogste ooit: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 Laagste ooit: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Huidige prijs: $ 0.00778928 $ 0.00778928 $ 0.00778928 Meer informatie over Market Making Pro (MMPRO) prijs

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Market Making Pro (MMPRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMPRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMPRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMPRO begrijpt, kun je de live prijs van MMPRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MMPRO Wil je weten waar je MMPRO naartoe gaat? Onze MMPRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MMPRO token!

