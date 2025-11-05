BeursDEX+
De live Market Maker DAO prijs vandaag is 0.00445666 USD. Volg realtime MMDAO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMDAO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Market Maker DAO Prijs (MMDAO)

1 MMDAO naar USD live prijs:

$0.00445666
$0.00445666$0.00445666
-6.80%1D
Market Maker DAO (MMDAO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:46 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00379762
$ 0.00379762$ 0.00379762
24u laag
$ 0.00488722
$ 0.00488722$ 0.00488722
24u hoog

$ 0.00379762
$ 0.00379762$ 0.00379762

$ 0.00488722
$ 0.00488722$ 0.00488722

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

+0.28%

-6.82%

+13.58%

+13.58%

Market Maker DAO (MMDAO) real-time prijs is $0.00445666. De afgelopen 24 uur werd er MMDAO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00379762 en een hoogtepunt van $ 0.00488722, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMDAO hoogste prijs aller tijden is $ 0.04386478, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00273379 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMDAO met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, -6.82% in de afgelopen 24 uur en +13.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Marktinformatie

$ 444.82K
$ 444.82K$ 444.82K

--
----

$ 444.82K
$ 444.82K$ 444.82K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Market Maker DAO is $ 444.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMDAO is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 444.82K.

Market Maker DAO (MMDAO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Market Maker DAO naar USD $ -0.000326335269145717.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Market Maker DAO naar USD $ -0.0036526486.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Market Maker DAO naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Market Maker DAO naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000326335269145717-6.82%
30 dagen$ -0.0036526486-81.95%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Market Maker DAO (MMDAO)?

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Market Maker DAO (MMDAO) hulpbron

Market Maker DAO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Market Maker DAO (MMDAO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Market Maker DAO (MMDAO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Market Maker DAO te bekijken.

Bekijk nu de Market Maker DAO prijsvoorspelling !

MMDAO naar lokale valuta's

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Market Maker DAO (MMDAO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MMDAO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Market Maker DAO (MMDAO)

Hoeveel is Market Maker DAO (MMDAO) vandaag waard?
De live MMDAO prijs in USD is 0.00445666 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MMDAO naar USD prijs?
De huidige prijs van MMDAO naar USD is $ 0.00445666. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Market Maker DAO?
De marktkapitalisatie van MMDAO is $ 444.82K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MMDAO?
De circulerende voorraad van MMDAO is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MMDAO?
MMDAO bereikte een ATH-prijs van 0.04386478 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MMDAO?
MMDAO zag een ATL-prijs van 0.00273379 USD.
Wat is het handelsvolume van MMDAO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MMDAO is -- USD.
Zal MMDAO dit jaar hoger gaan?
MMDAO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MMDAO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Market Maker DAO (MMDAO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

