Market Maker DAO (MMDAO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00379762 24u hoog $ 0.00488722 Hoogste prijs ooit $ 0.04386478 Laagste prijs $ 0.00273379 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) -6.82% Prijswijziging (7D) +13.58%

Market Maker DAO (MMDAO) real-time prijs is $0.00445666. De afgelopen 24 uur werd er MMDAO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00379762 en een hoogtepunt van $ 0.00488722, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMDAO hoogste prijs aller tijden is $ 0.04386478, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00273379 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMDAO met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, -6.82% in de afgelopen 24 uur en +13.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 444.82K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 444.82K Circulerende voorraad 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Market Maker DAO is $ 444.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMDAO is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 444.82K.