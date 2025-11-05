BeursDEX+
De live Market Cap prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MCAP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MCAP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MCAP

MCAP Prijsinformatie

Wat is MCAP

MCAP officiële website

MCAP tokenomie

MCAP Prijsvoorspelling

1 MCAP naar USD live prijs:

--
----
-3.70%1D
USD
Market Cap (MCAP) live prijsgrafiek
Market Cap (MCAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.74%

-29.94%

-29.94%

Market Cap (MCAP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MCAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MCAP hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MCAP met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -29.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Market Cap (MCAP) Marktinformatie

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

--
----

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011 999,411,286.301011

De huidige marktkapitalisatie van Market Cap is $ 9.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MCAP is 999.41M, met een totale voorraad van 999411286.301011. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.58K.

Market Cap (MCAP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Market Cap naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Market Cap naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Market Cap naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Market Cap naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.74%
30 dagen$ 0-50.08%
60 dagen$ 0-61.91%
90 dagen$ 0--

Wat is Market Cap (MCAP)?

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Market Cap (MCAP) hulpbron

Officiële website

Market Cap Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Market Cap (MCAP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Market Cap (MCAP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Market Cap te bekijken.

Bekijk nu de Market Cap prijsvoorspelling !

MCAP naar lokale valuta's

Market Cap (MCAP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Market Cap (MCAP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MCAP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Market Cap (MCAP)

Hoeveel is Market Cap (MCAP) vandaag waard?
De live MCAP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MCAP naar USD prijs?
De huidige prijs van MCAP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Market Cap?
De marktkapitalisatie van MCAP is $ 9.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MCAP?
De circulerende voorraad van MCAP is 999.41M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MCAP?
MCAP bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MCAP?
MCAP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MCAP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MCAP is -- USD.
Zal MCAP dit jaar hoger gaan?
MCAP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MCAP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Market Cap (MCAP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

