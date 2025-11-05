Marine Moguls (MOGUL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 37.71 $ 37.71 $ 37.71 24u laag $ 40.82 $ 40.82 $ 40.82 24u hoog 24u laag $ 37.71$ 37.71 $ 37.71 24u hoog $ 40.82$ 40.82 $ 40.82 Hoogste prijs ooit $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Laagste prijs $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) +2.10% Prijswijziging (7D) -1.32% Prijswijziging (7D) -1.32%

Marine Moguls (MOGUL) real-time prijs is $39.95. De afgelopen 24 uur werd er MOGUL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 37.71 en een hoogtepunt van $ 40.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MOGUL hoogste prijs aller tijden is $ 910.54, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 32.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MOGUL met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.10% in de afgelopen 24 uur en -1.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marine Moguls (MOGUL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 108.11K$ 108.11K $ 108.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 397.96K$ 397.96K $ 397.96K Circulerende voorraad 2.71K 2.71K 2.71K Totale voorraad 9,962.0 9,962.0 9,962.0

De huidige marktkapitalisatie van Marine Moguls is $ 108.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MOGUL is 2.71K, met een totale voorraad van 9962.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 397.96K.