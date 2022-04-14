Mare Finance (MARE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mare Finance (MARE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mare Finance (MARE) Informatie Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Officiële website: https://mare.finance/

Mare Finance (MARE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mare Finance (MARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 62.49M $ 62.49M $ 62.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.35K $ 13.35K $ 13.35K Hoogste ooit: $ 0.603689 $ 0.603689 $ 0.603689 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013345 $ 0.00013345 $ 0.00013345 Meer informatie over Mare Finance (MARE) prijs

Mare Finance (MARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mare Finance (MARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARE begrijpt, kun je de live prijs van MARE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MARE Wil je weten waar je MARE naartoe gaat? Onze MARE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MARE token!

