marcat maker (MARCAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.16% Prijswijziging (7D) -22.31% Prijswijziging (7D) -22.31%

marcat maker (MARCAT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MARCAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARCAT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARCAT met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.16% in de afgelopen 24 uur en -22.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

marcat maker (MARCAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Circulerende voorraad 998.82M 998.82M 998.82M Totale voorraad 998,819,690.237516 998,819,690.237516 998,819,690.237516

De huidige marktkapitalisatie van marcat maker is $ 5.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARCAT is 998.82M, met een totale voorraad van 998819690.237516. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.26K.