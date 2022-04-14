MARBITZ (BITZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MARBITZ (BITZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MARBITZ (BITZ) Informatie Marbitz simply put is based on the old school marble runs. Marbitz is the modern day crypto alternative where you can earn weekly rewards from holding & using your tokens. Built with the community for the community. In the planning and execution of this project the community has been a pivotal part of it. Linked directly back to the 2Bit Crypto YouTube channel allows this to not only be different in the defi space but been the only project you need in the space. The two most undervalued elements in this space for any project is Trust and Transparency. Marbitz is here to be the only project delivering both. Officiële website: https://marbitz.io/

MARBITZ (BITZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MARBITZ (BITZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.30K $ 20.30K $ 20.30K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.30K $ 20.30K $ 20.30K Hoogste ooit: $ 0.00113034 $ 0.00113034 $ 0.00113034 Laagste ooit: $ 0.00001741 $ 0.00001741 $ 0.00001741 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MARBITZ (BITZ) prijs

MARBITZ (BITZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MARBITZ (BITZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BITZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BITZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BITZ begrijpt, kun je de live prijs van BITZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van BITZ Wil je weten waar je BITZ naartoe gaat? Onze BITZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

