maow (MAOW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +3.19% Prijswijziging (7D) -20.92% Prijswijziging (7D) -20.92%

maow (MAOW) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAOW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAOW hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAOW met -- veranderd in het afgelopen uur, +3.19% in de afgelopen 24 uur en -20.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

maow (MAOW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Circulerende voorraad 999.66M 999.66M 999.66M Totale voorraad 999,663,789.487093 999,663,789.487093 999,663,789.487093

De huidige marktkapitalisatie van maow is $ 8.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAOW is 999.66M, met een totale voorraad van 999663789.487093. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.47K.