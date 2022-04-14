Mao (MAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mao (MAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mao (MAO) Informatie MAO is the ultimate "unfazed cat" – totally unbothered, giving zero f's no matter what's thrown his way. That iconic cat expression of indifference is pure gold for meme culture. Perfect for every situation, people can instantly relate because, let's face it, cats just don't care. ats are meme kings, and with the current rise in cat-themed content like Popcat, Mew, and Simon's Cat, MAO fits right in. It's tapping into the viral cat narrative at exactly the right time. Officiële website: https://www.maobnb.com

Mao (MAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mao (MAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 151.40K $ 151.40K $ 151.40K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 151.40K $ 151.40K $ 151.40K Hoogste ooit: $ 0.02797524 $ 0.02797524 $ 0.02797524 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015142 $ 0.00015142 $ 0.00015142 Meer informatie over Mao (MAO) prijs

Mao (MAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mao (MAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAO begrijpt, kun je de live prijs van MAO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAO Wil je weten waar je MAO naartoe gaat? Onze MAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

