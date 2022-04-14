Manifold Finance (FOLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Manifold Finance (FOLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Manifold Finance (FOLD) Informatie Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of 'middleware strategies' comes into play. Our solutions can be thought of as an 'APY strategy' that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Officiële website: https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Manifold Finance (FOLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Totale voorraad: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Circulerende voorraad: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Hoogste ooit: $ 103.27 $ 103.27 $ 103.27 Laagste ooit: $ 0.237986 $ 0.237986 $ 0.237986 Huidige prijs: $ 0.7803 $ 0.7803 $ 0.7803 Meer informatie over Manifold Finance (FOLD) prijs

Manifold Finance (FOLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Manifold Finance (FOLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOLD begrijpt, kun je de live prijs van FOLD token verkennen!

