manifest (MANIFEST) Informatie Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn't choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It's not luck. It's choice. It's action. It's time to truly manifest your future.

manifest (MANIFEST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor manifest (MANIFEST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Totale voorraad: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Circulerende voorraad: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Hoogste ooit: $ 0.00584477 $ 0.00584477 $ 0.00584477 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00279538 $ 0.00279538 $ 0.00279538 Meer informatie over manifest (MANIFEST) prijs

manifest (MANIFEST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van manifest (MANIFEST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MANIFEST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MANIFEST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MANIFEST begrijpt, kun je de live prijs van MANIFEST token verkennen!

Prijsvoorspelling van MANIFEST Wil je weten waar je MANIFEST naartoe gaat? Onze MANIFEST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MANIFEST token!

