manifest (MANIFEST) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in manifest (MANIFEST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

manifest (MANIFEST) Informatie

Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

Officiële website:
https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

manifest (MANIFEST) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor manifest (MANIFEST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Totale voorraad:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
Circulerende voorraad:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Hoogste ooit:
$ 0.00584477
$ 0.00584477$ 0.00584477
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00279538
$ 0.00279538$ 0.00279538

manifest (MANIFEST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van manifest (MANIFEST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal MANIFEST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel MANIFEST tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van MANIFEST begrijpt, kun je de live prijs van MANIFEST token verkennen!

Prijsvoorspelling van MANIFEST

Wil je weten waar je MANIFEST naartoe gaat? Onze MANIFEST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

