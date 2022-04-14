MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MangoMan Intelligent (MMIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MangoMan Intelligent (MMIT) Informatie MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users' convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. Officiële website: https://mmint.io/ Koop nu MMIT!

MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MangoMan Intelligent (MMIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.25K $ 90.25K $ 90.25K Totale voorraad: $ 2,099.20T $ 2,099.20T $ 2,099.20T Circulerende voorraad: $ 182.17T $ 182.17T $ 182.17T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MangoMan Intelligent (MMIT) prijs

MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MangoMan Intelligent (MMIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMIT begrijpt, kun je de live prijs van MMIT token verkennen!

