Manga ($MANGA) Informatie Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists. Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists. Officiële website: https://www.mangatoken.org/ Koop nu $MANGA!

Manga ($MANGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Manga ($MANGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Totale voorraad: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Circulerende voorraad: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 238.41K $ 238.41K $ 238.41K Hoogste ooit: $ 0.00848575 $ 0.00848575 $ 0.00848575 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Manga ($MANGA) prijs

Manga ($MANGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Manga ($MANGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $MANGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $MANGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $MANGA begrijpt, kun je de live prijs van $MANGA token verkennen!

Prijsvoorspelling van $MANGA Wil je weten waar je $MANGA naartoe gaat? Onze $MANGA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $MANGA token!

