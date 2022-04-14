MANE (MANE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MANE (MANE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MANE (MANE) Informatie $MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn't necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature. Officiële website: https://www.themanetoken.com Whitepaper: https://themanetoken.com/docs/MANE_LightPaper.pdf

MANE (MANE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MANE (MANE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K Totale voorraad: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Circulerende voorraad: $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K Hoogste ooit: $ 0.05008 $ 0.05008 $ 0.05008 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00119673 $ 0.00119673 $ 0.00119673 Meer informatie over MANE (MANE) prijs

MANE (MANE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MANE (MANE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MANE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MANE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MANE begrijpt, kun je de live prijs van MANE token verkennen!

