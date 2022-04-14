MAMOON (MAMOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAMOON (MAMOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAMOON (MAMOON) Informatie
Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In
Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
Officiële website: https://mamoon.wtf/

MAMOON (MAMOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAMOON (MAMOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 959.71M $ 959.71M $ 959.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.63K $ 11.63K $ 11.63K Hoogste ooit: $ 0.00053332 $ 0.00053332 $ 0.00053332 Laagste ooit: $ 0.00000827 $ 0.00000827 $ 0.00000827 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MAMOON (MAMOON) prijs

MAMOON (MAMOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van MAMOON (MAMOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad: Het maximum aantal MAMOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAMOON tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

