Malakai (MALAKAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Malakai (MALAKAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Malakai (MALAKAI) Informatie Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets. Officiële website: https://malakaisol.com/home

Malakai (MALAKAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Malakai (MALAKAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.55K $ 25.55K $ 25.55K Totale voorraad: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Circulerende voorraad: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.55K $ 25.55K $ 25.55K Hoogste ooit: $ 0.00347916 $ 0.00347916 $ 0.00347916 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Malakai (MALAKAI) prijs

Malakai (MALAKAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Malakai (MALAKAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MALAKAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MALAKAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MALAKAI begrijpt, kun je de live prijs van MALAKAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van MALAKAI Wil je weten waar je MALAKAI naartoe gaat? Onze MALAKAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MALAKAI token!

