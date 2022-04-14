MAKE (MAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAKE (MAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAKE (MAKE) Informatie The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed. Officiële website: https://makemaga.vip/

MAKE (MAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAKE (MAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 232.61K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 232.61K Hoogste ooit: $ 0.100773 Laagste ooit: $ 0.00113843 Huidige prijs: $ 0.0023261

MAKE (MAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAKE (MAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAKE begrijpt, kun je de live prijs van MAKE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAKE Wil je weten waar je MAKE naartoe gaat? Onze MAKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAKE token!

