Make Europe Great Again (MEGA) Informatie $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Officiële website: https://mega-solana.com

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Make Europe Great Again (MEGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 104.18K $ 104.18K $ 104.18K Totale voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Circulerende voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 104.18K $ 104.18K $ 104.18K Hoogste ooit: $ 0.00232549 $ 0.00232549 $ 0.00232549 Laagste ooit: $ 0.00006423 $ 0.00006423 $ 0.00006423 Huidige prijs: $ 0.00010375 $ 0.00010375 $ 0.00010375 Meer informatie over Make Europe Great Again (MEGA) prijs

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Make Europe Great Again (MEGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEGA begrijpt, kun je de live prijs van MEGA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MEGA Wil je weten waar je MEGA naartoe gaat? Onze MEGA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEGA token!

