Make CRO Great Again (MCGA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00270858$ 0.00270858 $ 0.00270858 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.64% Prijswijziging (1D) -7.89% Prijswijziging (7D) -26.54% Prijswijziging (7D) -26.54%

Make CRO Great Again (MCGA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MCGA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MCGA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00270858, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MCGA met -0.64% veranderd in het afgelopen uur, -7.89% in de afgelopen 24 uur en -26.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 403.26K$ 403.26K $ 403.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 403.26K$ 403.26K $ 403.26K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Make CRO Great Again is $ 403.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MCGA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 403.26K.