Make America Based Again (BASED) Informatie Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​ Officiële website: https://basedinsol.xyz/

Make America Based Again (BASED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Make America Based Again (BASED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Totale voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Circulerende voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Hoogste ooit: $ 0.00352489 $ 0.00352489 $ 0.00352489 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Make America Based Again (BASED) prijs

Make America Based Again (BASED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Make America Based Again (BASED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BASED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BASED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BASED begrijpt, kun je de live prijs van BASED token verkennen!

