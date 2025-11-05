Main Street USD (MSUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.992151 $ 0.992151 $ 0.992151 24u laag $ 0.998334 $ 0.998334 $ 0.998334 24u hoog 24u laag $ 0.992151$ 0.992151 $ 0.992151 24u hoog $ 0.998334$ 0.998334 $ 0.998334 Hoogste prijs ooit $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laagste prijs $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.60% Prijswijziging (7D) -0.14% Prijswijziging (7D) -0.14%

Main Street USD (MSUSD) real-time prijs is $0.992253. De afgelopen 24 uur werd er MSUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.992151 en een hoogtepunt van $ 0.998334, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSUSD hoogste prijs aller tijden is $ 2.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.979364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.60% in de afgelopen 24 uur en -0.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Circulerende voorraad 2.47M 2.47M 2.47M Totale voorraad 2,469,579.364740942 2,469,579.364740942 2,469,579.364740942

De huidige marktkapitalisatie van Main Street USD is $ 2.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSUSD is 2.47M, met een totale voorraad van 2469579.364740942. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.45M.