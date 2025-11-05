BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Main Street USD prijs vandaag is 0.992253 USD. Volg realtime MSUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Main Street USD prijs vandaag is 0.992253 USD. Volg realtime MSUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MSUSD

MSUSD Prijsinformatie

Wat is MSUSD

MSUSD whitepaper

MSUSD officiële website

MSUSD tokenomie

MSUSD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Main Street USD logo

Main Street USD Prijs (MSUSD)

Niet genoteerd

1 MSUSD naar USD live prijs:

$0.992253
$0.992253$0.992253
-0.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Main Street USD (MSUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:24 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.992151
$ 0.992151$ 0.992151
24u laag
$ 0.998334
$ 0.998334$ 0.998334
24u hoog

$ 0.992151
$ 0.992151$ 0.992151

$ 0.998334
$ 0.998334$ 0.998334

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

--

-0.60%

-0.14%

-0.14%

Main Street USD (MSUSD) real-time prijs is $0.992253. De afgelopen 24 uur werd er MSUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.992151 en een hoogtepunt van $ 0.998334, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSUSD hoogste prijs aller tijden is $ 2.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.979364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.60% in de afgelopen 24 uur en -0.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Marktinformatie

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

2.47M
2.47M 2.47M

2,469,579.364740942
2,469,579.364740942 2,469,579.364740942

De huidige marktkapitalisatie van Main Street USD is $ 2.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSUSD is 2.47M, met een totale voorraad van 2469579.364740942. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.45M.

Main Street USD (MSUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Main Street USD naar USD $ -0.0060726256730883.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Main Street USD naar USD $ -0.0081416343.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Main Street USD naar USD $ -0.0100033986.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Main Street USD naar USD $ -0.0063844850951167.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0060726256730883-0.60%
30 dagen$ -0.0081416343-0.82%
60 dagen$ -0.0100033986-1.00%
90 dagen$ -0.0063844850951167-0.63%

Wat is Main Street USD (MSUSD)?

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Main Street USD (MSUSD) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Main Street USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Main Street USD (MSUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Main Street USD (MSUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Main Street USD te bekijken.

Bekijk nu de Main Street USD prijsvoorspelling !

MSUSD naar lokale valuta's

Main Street USD (MSUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Main Street USD (MSUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MSUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Main Street USD (MSUSD)

Hoeveel is Main Street USD (MSUSD) vandaag waard?
De live MSUSD prijs in USD is 0.992253 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MSUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van MSUSD naar USD is $ 0.992253. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Main Street USD?
De marktkapitalisatie van MSUSD is $ 2.45M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MSUSD?
De circulerende voorraad van MSUSD is 2.47M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MSUSD?
MSUSD bereikte een ATH-prijs van 2.0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MSUSD?
MSUSD zag een ATL-prijs van 0.979364 USD.
Wat is het handelsvolume van MSUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MSUSD is -- USD.
Zal MSUSD dit jaar hoger gaan?
MSUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MSUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:24 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,570.86
$102,570.86$102,570.86

-0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.49
$3,337.49$3,337.49

-4.83%

Solana logo

Solana

SOL

$158.52
$158.52$158.52

-1.83%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1736
$1.1736$1.1736

+57.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,570.86
$102,570.86$102,570.86

-0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.49
$3,337.49$3,337.49

-4.83%

Solana logo

Solana

SOL

$158.52
$158.52$158.52

-1.83%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2515
$2.2515$2.2515

-1.34%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16441
$0.16441$0.16441

+0.29%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04230
$0.04230$0.04230

+69.20%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00990
$0.00990$0.00990

+32.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00532
$0.00532$0.00532

-18.15%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2533
$0.2533$0.2533

+406.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2533
$0.2533$0.2533

+406.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06900
$0.06900$0.06900

+349.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046119
$0.0000000046119$0.0000000046119

+229.37%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1891
$0.1891$0.1891

+188.70%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008647
$0.000008647$0.000008647

+126.53%