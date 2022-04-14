Main Character Energy (MCEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Main Character Energy (MCEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Main Character Energy (MCEN) Informatie The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Officiële website: https://maincharacterenergy.club/ Koop nu MCEN!

Main Character Energy (MCEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Main Character Energy (MCEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.01K $ 34.01K $ 34.01K Totale voorraad: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Circulerende voorraad: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.01K $ 34.01K $ 34.01K Hoogste ooit: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Main Character Energy (MCEN) prijs

Main Character Energy (MCEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Main Character Energy (MCEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCEN begrijpt, kun je de live prijs van MCEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van MCEN Wil je weten waar je MCEN naartoe gaat? Onze MCEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MCEN token!

