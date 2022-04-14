maicrotrader (MAICRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in maicrotrader (MAICRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

maicrotrader (MAICRO) Informatie maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don't trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader's proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal's knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Officiële website: https://www.maicrotrader.com Whitepaper: https://docs.maicrotrader.com

maicrotrader (MAICRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor maicrotrader (MAICRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Hoogste ooit: $ 0.00658024 $ 0.00658024 $ 0.00658024 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00203601 $ 0.00203601 $ 0.00203601 Meer informatie over maicrotrader (MAICRO) prijs

maicrotrader (MAICRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van maicrotrader (MAICRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAICRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAICRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAICRO begrijpt, kun je de live prijs van MAICRO token verkennen!

