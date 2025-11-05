BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Mahina Token prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MHNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MHNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Mahina Token prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MHNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MHNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MHNA

MHNA Prijsinformatie

Wat is MHNA

MHNA whitepaper

MHNA officiële website

MHNA tokenomie

MHNA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Mahina Token logo

Mahina Token Prijs (MHNA)

Niet genoteerd

1 MHNA naar USD live prijs:

$0.00035866
$0.00035866$0.00035866
+1.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Mahina Token (MHNA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:17 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.67%

-16.00%

-16.00%

Mahina Token (MHNA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MHNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MHNA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MHNA met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, +1.67% in de afgelopen 24 uur en -16.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mahina Token (MHNA) Marktinformatie

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

--
----

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mahina Token is $ 3.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MHNA is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.59M.

Mahina Token (MHNA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mahina Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mahina Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mahina Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mahina Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.67%
30 dagen$ 0-42.78%
60 dagen$ 0-20.79%
90 dagen$ 0--

Wat is Mahina Token (MHNA)?

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mahina Token (MHNA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Mahina Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mahina Token (MHNA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mahina Token (MHNA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mahina Token te bekijken.

Bekijk nu de Mahina Token prijsvoorspelling !

MHNA naar lokale valuta's

Mahina Token (MHNA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mahina Token (MHNA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MHNA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mahina Token (MHNA)

Hoeveel is Mahina Token (MHNA) vandaag waard?
De live MHNA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MHNA naar USD prijs?
De huidige prijs van MHNA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mahina Token?
De marktkapitalisatie van MHNA is $ 3.59M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MHNA?
De circulerende voorraad van MHNA is 10.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MHNA?
MHNA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MHNA?
MHNA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MHNA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MHNA is -- USD.
Zal MHNA dit jaar hoger gaan?
MHNA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MHNA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:29:17 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,553.30
$102,553.30$102,553.30

-0.60%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.73
$3,335.73$3,335.73

-4.88%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1652
$1.1652$1.1652

+55.87%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,553.30
$102,553.30$102,553.30

-0.60%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.73
$3,335.73$3,335.73

-4.88%

Solana logo

Solana

SOL

$158.41
$158.41$158.41

-1.90%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2510
$2.2510$2.2510

-1.36%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16439
$0.16439$0.16439

+0.28%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04120
$0.04120$0.04120

+64.80%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01035
$0.01035$0.01035

+38.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00532
$0.00532$0.00532

-18.15%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2552
$0.2552$0.2552

+410.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2552
$0.2552$0.2552

+410.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06900
$0.06900$0.06900

+349.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046119
$0.0000000046119$0.0000000046119

+229.37%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1876
$0.1876$0.1876

+186.41%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008589
$0.000008589$0.000008589

+125.01%