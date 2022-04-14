Maha (MAHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maha (MAHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we're powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

Officiële website: https://maha.xyz/ Whitepaper: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Maha (MAHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maha (MAHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Totale voorraad: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Circulerende voorraad: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Hoogste ooit: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Laagste ooit: $ 0.204028 $ 0.204028 $ 0.204028 Huidige prijs: $ 0.217931 $ 0.217931 $ 0.217931 Meer informatie over Maha (MAHA) prijs

Maha (MAHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maha (MAHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAHA begrijpt, kun je de live prijs van MAHA token verkennen!

