Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Informatie Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Officiële website: https://magnus.arcadiagames.io/ Koop nu MAGNUS!

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.12K $ 32.12K $ 32.12K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.40K $ 58.40K $ 58.40K Hoogste ooit: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Laagste ooit: $ 0.00002209 $ 0.00002209 $ 0.00002209 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) prijs

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGNUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGNUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGNUS begrijpt, kun je de live prijs van MAGNUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAGNUS Wil je weten waar je MAGNUS naartoe gaat? Onze MAGNUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAGNUS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!