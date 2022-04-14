Magnetix (MAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Magnetix (MAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Magnetix (MAG) Informatie Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success. Officiële website: https://magnetixcoin.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1IhrsaLdEwhVVeorZnUNZP5gTRuJFGiBiMSkM5ZuAqQs/edit?usp=drive_link Koop nu MAG!

Magnetix (MAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Magnetix (MAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 196.98K $ 196.98K $ 196.98K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 196.98K $ 196.98K $ 196.98K Hoogste ooit: $ 0.03574572 $ 0.03574572 $ 0.03574572 Laagste ooit: $ 0.0001952 $ 0.0001952 $ 0.0001952 Huidige prijs: $ 0.00019815 $ 0.00019815 $ 0.00019815 Meer informatie over Magnetix (MAG) prijs

Magnetix (MAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Magnetix (MAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAG begrijpt, kun je de live prijs van MAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAG Wil je weten waar je MAG naartoe gaat? Onze MAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAG token!

