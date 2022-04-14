Magic USDC Generator (MUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Magic USDC Generator (MUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Magic USDC Generator (MUG) Informatie Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Officiële website: https://magicusdcgenerator.com/ Koop nu MUG!

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Magic USDC Generator (MUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.34K $ 4.34K $ 4.34K Totale voorraad: $ 954.94M $ 954.94M $ 954.94M Circulerende voorraad: $ 942.29M $ 942.29M $ 942.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.39K $ 4.39K $ 4.39K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Magic USDC Generator (MUG) prijs

Magic USDC Generator (MUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Magic USDC Generator (MUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MUG begrijpt, kun je de live prijs van MUG token verkennen!

Prijsvoorspelling van MUG Wil je weten waar je MUG naartoe gaat? Onze MUG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MUG token!

